FOTOD | President Karis vabatahtlike tunnustamisel: väikestest vabatahtlikest seikadest saabki Eesti paremaks

„Igapäevane vabatahtlikkus suudab kujundada oma riigi nägu, tõmmata sinna hoolimise ja aitamise kurrud,“ ütles president Alar Karis vabatahtlike tunnustamisel rüütelkonna hoones. „Pealtnäha väikestest vabatahtlikest seikadest saabki Eesti paremaks.“

Riigipea sõnul näitavad vabatahtlikud, kuidas vabatahtlik visadus, pühendumine ja märkamine aitavad teha suuri asju. „Need on toonud Eestile rahvusvahelist tuntust ja lisanud kohalikku ellu rõõmu. Kindlasti olete te kõik saanud ise oma tegevusest palju heameelt tunda. Ja teil on põhjust enda üle ka uhked olla,“ pöördus president Karis vabatahtlike poole.

Karise sõnul on loomulik, et majanduslikult kitsamal ajal vaatavad inimesed rohkem iseenda ja oma perekonna hakkama saamise poole. „Ma ei heida seda kellelegi ette, nii on inimlik,“ sõnas ta. „Ent seda rohkem väärivad märkamist need, kes keeruliste aegade kiuste leiavad ikka aega ja tahtmist vabatahtlikuks tegevuseks.“

Riigipea sõnul algab vabatahtlikkus näiteks oskusest kellegi üle rõõmu tunda. „Kasvõi tihasest, kes akna taha lendab,“ tsiteeris riigipea näitleja Elisabet Reinsalu. „Tema usub, et iga inimese elus on midagi, mille üle rõõmustada. Tal on õigus. Igakord me aga ei oska või ei jõua seda head ja toredat märgata.“

President tõi näitena veel välja ühe suure linna pisikese asumi mõttekonna, kes saab kord kuus kokku ja arutab, kuidas oma asumi elu turvalisemalt ja mõistlikumalt korraldada. „Ja siis püüavad need mõtted omavalitsuseni viia. Seegi on näide vabatahtlikkusest, mille tulemusena jääb kohalik bussiliin muutmata, aukus tänav saab siledamaks või parkimise korraldamine mõistlikumaks,“ rääkis Karis. „Niisugustest pealtnäha väikestest vabatahtlikest seikadest saabki Eesti paremaks.“