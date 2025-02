Astrahani katab Ukraina droonilöögi järel gaasipilv. Gaasimaski soovitanud avariiteenistuse töötajaid süüdistatakse elanike hirmutamises

Hommikul teatas Astrahani oblasti kuberner Igor Babuškin, et gaasihaisu on linnas tekitanud Astrahani gaasitöötlemistehase uuesti käivitamine pärast droonirünnakut ja tulekahju.

„Lugupeetud kodanikud, hommikust peale on linna katnud maagaasipilv, millele on omane spetsiifiline lõhn, mis tekib pärast töötlemist (odoreerimisprotsessi). Gaasilõhna põhjus on Astrahani gaasitöötlemistehase seadmete käivitamine. Spetsialistid viivad läbi taastamistöid ja asusid hommikust tootmist käivitama. Praegu käib käivitamiseks seadistamise protsess, sealhulgas tõrvikpõlemise käivitamine. Need, kes on Aksaraiskist mööda sõitnud, on neid tõrvikuid näinud. Osa neist kustutati seoses tehase töö peatamisega,“ teatas hommikul Babuškin.