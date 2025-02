Operatsioon kriitiliste objektide kaitseks on alanud. Kaitseminister Pevkur: mereväe senised meetmed on piisavad

Kaitseminister Hanno Pevkur (reformierakond) rääkis, et merekaabli EstLink 2 juurde erakorralist kaitset desünkroniseerimise ajaks plaanitud ei ole, sest täiendavad kaitsemeetmed merekaabli kaitseks võeti kasutusele juba jaanuaris. „Mereväel on seal väljas alused ja lisaks on muud kompensatsioonimeetmed NATO-ga ka töös. Ma loodan, et need on piisavad,“ rääkis ta.