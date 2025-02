Iisraeli parteid on Gaza küüditamise mõttest vaimustuses. Araablased hoiatavad sõja eest

USA presidendi Donald Trumpi teisipäevasel pressikonverentsil pillatud sõnad panid ajakirjanikud kuuldavalt õhku ahmima. Koos Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahuga Washingtonis meedia ette astunud Trump ütles, et tahab võtta sõjast laastatud Gaza sektori USA kontrolli alla ja ei välista sinna ka sõdurite saatmist. Araabia riigid eesotsas Saudi Araabiaga ja palestiinlased mõistsid avalduse hukka, samal ajal kui Iisraeli poliitikud reageerisid elevusega.

„See on olnud pikka aega väga õnnetu paik,“ alustas Trump pressikonverentsil oma plaani tutvustamist. „See ei peaks läbima ülesehitustööd ja okupatsiooni samade inimestega, kes on seal seisnud ja selle eest sõdinud, seal elanud ja seal surnud ja elanud seal närust elu,“ sõnas Trump. Ta lisas, et selle asemel tuleks pöörduda abivalmite riikide poole, kes kõik Gaza palestiinlased enda juurde elama võtaksid. Trumpi sõnul olevat selliseid riike palju ja ka kolimise maksaksid kinni „rikkad naaberriigid“.