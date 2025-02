Lavrov: USA on valmis Ukraina ja NATO probleemi tõsiselt arutama

Ukraina-teemalisel ümarlaual esinenud Lavrov ütles täna, et kriisi esmapõhjus on „lääne paljude aastate pikkustes püüdlustes ja praktilises tegevuses otseste sõjaliste ohtude tekitamiseks Vene Föderatsioonile Ukraina territooriumil ja tema NATO-sse tõmbamiseks“, vahendab Interfax.

„Me oleme sellest korduvalt rääkinud, hoiatanud, nõudnud NATO-lt, et me näeksime kohustuste täitmist mitte laieneda itta – kõik asjatult. Ja äkki ütles president Trump esimest korda ühel oma esimesel esinemisel, kritiseerides Bideni administratsiooni positsiooni Ukraina kriisi kohta, otse, et üks peamisi vigu oli Ukraina tõmbamine NATO-sse,“ lausus Lavrov.

„Esimest korda ütles lääne liider, mitte ainult lääne, vaid Ühendriikide liider, järelikult kogu läänemaailma liider, need sõnad, mida me üldiselt tervitasime, sest esimest korda tähistati NATO probleem kui miski, mida Ühendriigid on valmis tõsiselt arutama,“ ütles Lavrov.

Lavrov kuulutas, et just Ühendriigid langetavad otsused selle kohta, milline on lääne ja Kiievi seisukoht.

Kuidas see lugu Sind end tundma pani? Rõõmsana Üllatunult Targemalt Ükskõikselt Kurvana Vihasena Saada