Pirital asuvate Karukella tee ja Pune tee linna omandisse võtmise eelnõu jõudis eelmisel aastal Tallinna linnavolikogusse. Selleks et see päevakorda võetaks, on esmalt vaja linnavarakomisjoni esimehe Olle Koopi (Isamaa) nõusolekut. Seni aga pole seda saadud.