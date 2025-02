Peaminister Kristersson: see on kõige hullem massitulistamine Rootsi ajaloos

„On raske mõista täna juhtunu ulatust, pimedust, mis täna õhtul üle Rootsi laskub. Oleme põhjatu kurbusega võtnud politseilt vastu teate, et koolitulistamises Örebros on umbes kümme inimest hukkunud ja mitu vigastada saanud,“ ütles Kristersson.

Valitsus sai tulistamisest teada eile veidi pärast lõunat. Kristersson ütles, et tema ja valitsuse mõtted on ohvrite, nende lähedaste, sõprade ja perekonnaliikmetega.

Kristerssonilt küsiti, kas ta arvab, et parlamendis on vaja kõigi erakondade koondumist Rootsit räsiva vägivallalaine vastu tegutsemiseks.

„Ma arvan, et täna ei ole üldse aeg poliitika jaoks. Ma ei mõtle praegu poliitikale, ma mõtlen lähedastele. Veelgi vähem on aeg poliitiliste mängude jaoks. Me toetame kõik politsei rasket tööd ja tahame rohkem teada, enne kui teha järeldusi,“ ütles Kristersson.

Kristersson ütles, et ka tal endal on lähedasi sugulasi kelle lapsed ühes Örebro koolis lukustatud uste taha varjusid.

„Ma rääkisin nendega täna ja ma usun, et paljud mõistavad seda hirmu, mida see tekitab. On palju vanemaid, kellel on täna õhtul väga tähtis ülesanne rääkida oma lastega,“ ütles Kristersson. „Aga me ei peaks praegu hirmu ja õudust levitama. Suur enamus koolidest on väga ohutud kohad.“