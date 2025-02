Muumid teevad maailmast parema paiga

Liina sügavam muumikiindumus sai esimese seemne, kui 1994. aastal ilmus Tiritamme kirjastuselt mahukas Muumilugude kogumik. Lugedes seda esialgu lapsele, avastas ta, et pealtnäha lasteraamatu kaante vahel olevad lood kõnetavad ka täiskasvanuid. See raamat seisab Liinal siiani magamistoas valitud raamatute hulgas, ta avab selle aeg-ajalt ja loeb mõne aastaajast ja meeleolust sõltuva loo. „Muumiraamatud aitavad taastada usku headusesse, õiglusesse ja kõik-saab-korda õnnelikku lõppu - seda on viimastel aastatel üsna tihti vaja olnud,“ sõnab Liina.

Liina nüüdseks 32-aastane vanem laps on muumidest küll juba välja kasvanud, kuid noorem, 23-aastane, armastab neid võrukaelu samamoodi kui Liina ise. Muumimaal on Liina koos perega käinud paar korda ja sellega on seotud ka üks armas lugu, mida ta siiani tütrega meenutab: „Nimelt pelgas mu tütar väiksena väga hatifnatte, neid suurte silmadega elektrist särtsuvaid kummalisi olendeid. Muumimaal käies pidime etenduselt peaaegu lahkuma, kui need valged vingerdajad lavale voolasid. Aga pärast etendust, Muumimaalt lahkudes, valis tütar muumipoest kaasa justnimelt hatifnati kaisuka, ületades sellega oma hirmu. See omadus on tal siiani – ennast proovile pannes oma hirme ületada. Temas on väikse My ükskõiksevõitu otsekohesust ja omaette toimetamise soovi.“