Politsei kinnitas, et Rootsis Örebros hukkus koolitulistamises 11 inimest. Kuus inimest on haiglas

Politsei sai teate tulistamise kohta veidi pärast kella 12.30 kohaliku aja järgi. Teatati, et vähemalt üks isik on Risbergska koolis tulistanud. Koolis toimuvad täiskasvanute koolitused, kursused sisserändajatele ja kutseõpe.

Politsei teatas, et hukkus 11 inimest.

„11 inimest on kinnitatud andmetel surnud. Meil ei ole vigastatute täpset arvu. Hukkunute arv võib kasvada,“ ütles politsei esindaja Gabriel Henning.

SVT teatel on Örebro ülikoolihaiglas pärast tulistamist kuus patsienti, kellest viit on tulistatud.

Örebro tervishoiuregiooni pressiteate järgi on tegemist kolme naise ja kahe mehega, keda on kuulihaavade tõttu opereeritud. Nende seisund on nüüd stabiilne, aga tõsine. Kõigi haavad olid alguses eluohtlikud.

Lisaks on üks naine ravil kergemate vigastustega.

Kõik vigastatud on üle 18 aasta vanad.

Tulistaja on ilmselt mees. Ta on politsei teatel samuti surnud.

„Ta ei ole meile tuttav ja ta ei ole seotud mingi jõuguga. Me usume, et tegemist on üksi tegutsenud toimepanijaga,“ ütles eile õhtul pressikonverentsil Örebro politseipiirkonna ülem Roberto Eid Forest.

Politsei ei kahtlusta terroristlikku motiivi.

„Ei ole midagi, mis viitaks esialgselt sellele, et selle taga oleks terrorimotiiv. Uurimine on nii varajases järgus, et me ei taha spekuleerida,“ ütles Henning.

