Politsei kinnitas, et Rootsis Örebros hukkus koolitulistamises 11 inimest

Politsei sai teate tulistamise kohta veidi pärast kella 12.30 kohaliku aja järgi. Teatati, et vähemalt üks isik on Risbergska koolis tulistanud. Koolis toimuvad täiskasvanute koolitused, kursused sisserändajatele ja kutseõpe.

Tulistaja on ilmselt mees. Ta on politsei teatel samuti surnud.

„Ta ei ole meile tuttav ja ta ei ole seotud mingi jõuguga. Me usume, et tegemist on üksi tegutsenud toimepanijaga,“ ütles eile õhtul pressikonverentsil Örebro politseipiirkonna ülem Roberto Eid Forest.

„Ei ole midagi, mis viitaks esialgselt sellele, et selle taga oleks terrorimotiiv. Uurimine on nii varajases järgus, et me ei taha spekuleerida,“ ütles Henning.