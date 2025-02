Erakondade reitingud: Isamaa toetuse kasv jätkub

Isamaa toetus kasvas nädalaga 1,2 protsendipunkti ning alates detsembri keskpaigast on see tõusnud kokku 4,6 protsendipunkti võrra. Reformierakonna toetus on detsembri algusega võrreldes langenud 3,5 protsendipunkti võrra. EKRE toetus nädalaga ei muutunud. Isamaa edu Reformierakonna ees on 14 protsendipunkti ning EKRE jääb Reformierakonnast 1 protsendipunkti kaugusele.