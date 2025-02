“Me kavatseme seda omada ja vastutada kõigi ohtlike lõhkemata pommide ja muude seal asuvate relvade demonteerimise eest, tasandame ala ja vabaneme hävitatud hoonetest,“ teatas ta. Küsimusele, kas ta on valmis saatma USA vägesid Gaza julgeoleku vaakumi täitmiseks, ei välistanud Trump seda: „Teeme seda, mis on vajalik. Kui see on vajalik, siis teeme seda. Me võtame selle osa üle, et me arendame seda.“