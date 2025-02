Kaheksas Ukraina oblastis kehtestati Venemaa rünnakute tõttu erakorralised elektrikatkestused

Samuti on kasvanud elektritarbimine, kuna õhutemperatuurid on langenud alla nulli kraadi, vahendab Kyiv Independent.

Venemaa täiemahulise sissetungi ajal on olnud mitmeid perioode, mil plaanilised elektrikatkestused Ukrainas on olnud tavalised seoses Venemaa massiliste rünnakutega energiainfrastruktuurile. Rünnakud on muuhulgas toonud kaasa ka kütte-, vee- ja mobiilsidevõrgu katkestusi kogu Ukrainas.