Kondoom ka püsisuhtes – miks ometi?

Kas sina oled oma tervise eest hästi hoolt kandnud ning olnud oma partnerile truu? Isegi, kui vastus on „jah,“ ei saa me paraku teiste inimeste käitumise eest vastutust võtta. Nii saadaksegi suguhaigus pahatihti oma püsimatu loomuga kaaslaselt.

Riskitegureid on siinjuures mitmeid. Näiteks, kui mängus on erinevad uimastavad ained ja alkohol, võivad inimesed sageli oma tavapärasest käitumismustrist kõrvale kalduda ning seetõttu olla ka avatuma seksuaalkäitumisega. Tervelt 43,5% inimesi on ka tunnistanud, et ei kasuta juhusuhtes olles kunagi kondoomi (TAI küsitlus, 2022). Seetõttu võib ühe partneri kõrvalsuhe – kui ei kasutata kondoomi – ohustada väga otseselt ka tema püsikaaslast ning teisi juhuslikke partnereid.

Aknaperioodi riskid

On paare, kes enne kondoomita vahekorda astumist käivad koos suguhaiguste testi tegemas, et veenduda teineteise tervises ja luua selle pinnalt usalduslik suhe. Niisugune käitumine on väga tervitatav, ent alati tuleb sel puhul arvestada ka aknaperioodiga.

Aknaperiood ehk peiteperiood on aeg, mis peab pärast nakatumist olema möödunud selleks, et inimese organismis saaks suguhaiguse üldse tuvastada. Lühema ajaakna jooksul ei pruugi mingeid sümptomeid avalduda, sest viiruse antikehad ei ole veel arenenud. Peiteperiood aga ei tähenda, et inimene pole nakkusohtlik: teatud haigusi kandes võib inimene olla nakkusohtlik ka enne, kui testid näitavad positiivset tulemust.

Sõltuvalt haigusest on aknaperiood erineva pikkusega. Nt HIV puhul võib see olla sõltuvalt testimise viisist 3–12 nädalat, süüfilise puhul 3–4 nädalat, hepatiidi puhul 1–3 kuud. Seetõttu saavad partnerid täie kindlusega testimise tulemusel oma tervislikus seisundis veenduda alles siis, kui viimasest kaitsmata vahekorrast on möödunud peiteperioodi pikkune aeg. Seni on mõistlik kasutada kondoome.

Kondoomide meelespea