Rootsis Örebros Risbergska kooli linnakus toimus tulistamine, kus oli artikli ilmumise ajaks teada, et mitu inimest on hukkunud ja umbes 15 inimest on saanud vigastada. Stockholmis elav eestlane Kate Halliste nentis, et taolised ärevad juhtumid on Rootsis elades muutunud juba tavapäraseks.