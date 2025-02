INTERVJUU | „Eesti toetab rahvusvahelist õigust.“ Tsahkna kohtus ICC prokuröriga, keda Venemaa taga otsib ja USA sanktsioneerida tahab

Rahvusvaheline kriminaalkohus on praegu mitmest suunast tuleva surve all eeskätt seetõttu, et ICC on kuulutanud tagaotsitavaks Venemaa ja Iisraeli liidrid. Seetõttu on prokurör Khan Venemaal tagaotsitav ning USA kongress arutab talle ja ICC-le sanktsioonide kehtestamist. Tsahkna sõnul on Eesti huvides endiselt rahvusvaheliste reeglite eest seismine ning ka koostöö ICC-ga. Järgmisel välisvisiidil külastab Tsahkna Washingtoni, et arutada ka seal Venemaaga seotud küsimusi.