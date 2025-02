Gröönimaa võib keelata välismaised poliitilised annetused Trumpi huvi tõttu saare omandamise vastu

Taani autonoomne piirkond Gröönimaa kavatseb korraldada valimised enne 6. aprilli. Saare valitsus teatas esmaspäeval seaduseelnõust, mille eesmärk on kaitsta Gröönimaa poliitilist terviklikkust, vahendab The Guardian.

Seaduseelnõus öeldi, et meedet „tuleb kaaluda Gröönimaa geopoliitiliste huvide ja praeguse olukorra valguses, kus ühe liitlasest suurriigi esindajad on väljendanud oma huvi Gröönimaa ülevõtmiseks ja kontrollimiseks“.

Lisati, et „parteidel, sealhulgas kohalikel ja noorte sektsioonidel, ei ole lubatud võtta vastu toetusi välismaistelt või anonüümsetelt annetajatelt“, kelle elukoht on väljaspool Gröönimaad. Samuti on parteidel keelatud saada eraisikutelt annetusi, mis ületavad kokku 200 000 Taani krooni (26800 eurot) või 20 000 krooni (2680 eurot) ühelt annetajalt.

Nii Gröönimaa kui ka Taani on korduvalt kinnitanud, et saar ei ole müügis, kuid on avatud äriliseks koostööks. Kopenhaagen on rõhutanud, et Gröönimaa kuulub gröönlastele. Eelmisel nädalal kohtus Taani peaminister Mette Frederiksen osade Euroopa liidritega, ei püüda kindlustada toetust pärast väidetavalt pingelist kõne Trumpiga.