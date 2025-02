DELFI BRÜSSELIS | Kristen Michal meie kaitsele raha leidmisest: asja kiireloomulisus on kohale jõudnud

Mis juhtus? Euroopa riigijuhid kogunesid esimest korda pärast seda, kui Valgesse Majja naasis Donald Trump , kellel on Euroopa julgeoleku ülalpidamisest villand.

Eesti vaade. „Pilt oli parem, kui oleks võinud arvata,“ ütles peaminister Kristen Michal. Olemasolevate ja uute rahapadade teemal toimus avatud, konkreetne arutelu. Kas uut kaitseraha on vaja ja palju? Jah, muidugi, nõustunud pea kõik. Kust ja kuidas? Mõtteid on, aga kõik need teevad poliitikutele valu.