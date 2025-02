Riigikontrolli värske audit: hooldekodukoha saamine keskmise pensioni eest on järjest ebarealistlikum

Hooldereformi juhtmotiiviks oli muuta hooldekodukoht keskmise pensioni eest kättesaadavaks. Eesmärk sooviti saavutada viisil, et inimeste omaosalus hooldekodukoha tasu maksmisel langeb ja jääb edaspidi püsima 50% juurde teenuse kogukuludest.

See aga ei ole tegelikkuseks saanud. Eelmise kevade seisuga ei saanud hinnanguliselt iga kolmas inimene omaosalust kaetud ei oma pensioni ega kohaliku omavalitsuse (KOV) poolt kuni keskmise pensionini juurdemakstava hüvitise abil. Seda põhjusel, et hooldekodude kohahinnad lihtsalt jooksevad eest ära. Ja vaatamata sellele, et riik suunab hoolekandesüsteemi enneolematult palju avalikku raha.