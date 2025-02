Tallinna abilinnapea Kristjan Järvani sõnul peab Pelguranna trammi marsruuti veel arutama ja variandid üle vaatama

Tallinna linna soov rajada Pelguranna asumisse trammiliin on saanud kohalikelt elanikelt palju negatiivset vastukaja. Nimelt ei soovi kohalikud, et trammitee kulgeks mööda Puhangu tänavat, kuna tramm võib nende arvates tekitada müra ning rikkuda elanike rahu ja turvalisust.

Linnapea Jevgeni Ossinovski (SDE) selgitas teisipäevasel pressikonverentsil, miks just selline trammitee kõige parem on. Samuti lisas ta, et kohalike muresid võetakse kuulda ning müra- ja vibratsiooninõuded kirjutatakse projekti sisse.