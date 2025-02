VIDEO | Rootsis Örebro koolitulistamises hukkus umbes kümme inimest, suri ka kahtlustatav ründaja

Viimaste teadete kohaselt on viis inimest viidud Örebro ülikoolihaiglasse, neist neli on läbinud operatsiooni. Kahe seisund on stabiilne, üks on raskelt ja üks kergelt vigastatud, ütles Örebro meditsiiniteenuste juht Jonas Claesson pressikonverentsil.

Varasemalt teatas ajaleht Expressen, et tulistatud on politseinikke ja tulistaja on tulistanud ka ennast. Politsei teatas veebilehel, et kolleegid ei ole kannatada saanud.

Politsei teatas pressikonverentsil, et mitmetel vigastatutel on kuulihaavad. Nad ei kommenteerinud, kas vigastatute hulgas on õpilasi või õpetajaid.

Politsei väidab, et nad tuvastavad kahtlustatavat kurjategijat, kes on nüüdseks surnud. Tegemist on mehega, kes pole neile varasemast tuttav. Politsei ei välistanud, et kuritöö toimepanijal oli kaasosalisi.

Järgmine samm pärast politseioperatsiooni lõpetamist on välja selgitada juhtunu täpsemad asjaolud ja tulistamise motiiv, ütles politsei.

Politsei veebilehe värskeimas teates kirjutati, et varasemalt evakueeriti mitu kooli, kuna kurjategija isik ja tema järgmised sammud polnud teada. Politsei ei usu enam, et rohkem rünnakuid on toimumas.

Risbergska linnakus asub täiskasvanute õppeasutus. Inimesi kutsuti Västhaga piirkonnast eemale hoidma või kodus püsima. SVT Örebro andmetel oli tegemist tulistamisega automaatrelvast.

Aftonbladet teatas varasemalt, et inimesed on koolis end ühte ruumi lukustanud.

„Me ei saa välja minna, see on meie jaoks ohtlik. Me oleme kuulnud väljas mitut lasku,“ ütles üks hoones olijatest.

Üks inimene, kes tunneb kooli õpetajat, rääkis Aftonbladetile, et sai temalt SMS-i: „Ta kirjutas, et koolis tulistatakse automaatrelvast ja nad on varjunud ühte ruumi. Siis kirjutas ta, et armastab mind.“

Õpetaja Lena Warenmark ütles varasemalt SVT Nyheterile, et on olnud üle tunni oma kabinetis kinni.

„Enne seda kuulsime me laske meie tööruumile väga lähedal. Oli vist kümme lasku,“ ütles Warenmark, lisades, et alguses oli mitu lasku kiiresti üksteise järel ja siis lühike paus ja veel mõned lasud.

