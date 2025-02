Rootsis Örebros toimub suur politseioperatsioon. Koolis on tulistatud viit inimest

Kahtlustatakse mõrvakatset, süütamist ja rasket tulirelvakuritegu, vahendab SVT Nyheter.

Ajalehe Expressen teatel on tulistatud ka politseinikke ja tulistaja on tulistanud ka ennast. Politsei ise teatas oma veebilehel, et kolleegid ei ole kannatada saanud.

Risbergska linnakus asub täiskasvanute õppeasutus. Kohal on ka päästeteenistus ja kiirabi.

Inimesi kutsutakse Västhaga piirkonnast eemale hoidma või üldse kodus püsima või liikuma teises suunas. Lisaks sellele kutsutakse kuulama politsei soovitusi.

Kohaliku aja järgi kell 13.30 teatas politsei, et operatsioon puudutab käimas olevat surmavat vägivalda. SVT Örebro andmetel on tegemist tulistamisega automaatrelvast.

„See on tohutusuur operatsioon, rohkem ei saa ma praegu öelda,“ ütles politsei esindaja Sophia Jiglind.

Aftonbladet teatab, et inimesed on koolis end ühte ruumi lukustanud.

„Me ei saa välja minna, see on meie jaoks ohtlik. Me oleme kuulnud väljas mitut lasku,“ ütles üks hoones olijatest.

Üks inimene, kes tunneb kooli õpetajat, rääkis Aftonbladetile, et sai temalt SMS-i: „Ta kirjutas, et koolis tulistatakse automaatrelvast ja nad on varjunud ühte ruumi. Siis kirjutas ta, et armastab mind.“

Õpetaja Lena Warenmark ütles SVT Nyheterile, et on olnud üle tunni oma kabinetis kinni.

„Enne seda kuulsime me laske meie tööruumile väga lähedal. Oli vist kümme lasku,“ ütles Warenmark, lisades, et alguses oli mitu lasku kiiresti üksteise järel ja siis lühike paus ja veel mõned lasud.

Aftonbladeti andmetel tühjendati haiglas intensiivraviosakond, et valmistuda võimalike haavatute vastuvõtuks.

Olukorda kommenteeris Rootsi justiitsminister Gunnar Strömmer: „Andmed vägivallateo kohta Örebros on väga tõsised. Politsei on kohapeal ja operatsioon täies hoos. Valitsus on politseiga tihedas kontaktis ja jälgib sündmuste arengut tähelepanelikult.“

