FOTOD | Narvas avati rekonstrueeritud piirivalvekordon. Läänemets: idapiiri ehitus areneb planeeritust kiiremini

Uues kordonihoones on kaasaegsed töötingimused piirivalvuritele, seal paikneb uus juhtimiskeskus ning ruumid varustuse ja relvastuse hoidmiseks ja hooldamiseks.

Kuna piirivalvuri töövahetus kestab nädala, siis oli tähtis kaasajastada ka ööbimistingimusi ja olmeruume, teatas PPA.

PPA peadirektori Egert Belitševi sõnul käib idapiiri väljaehitamisel töö korraga mitmel suunal. „Kuna maismaale plaanitud taristu hakkab valmis saama, siis üha suurem osa tööst käib seiretehnika ja süsteemidega. Praeguseks on 135 kilomeetri pikkusest maismaapiirist viivitusaiaga kaetud ligi 90 kilomeetrit.“

Lisaks uuendatud kordonihoonele, avati ka seirepositsioonid Narva jõel. Maismaapiirilõiguk on nüüd uus seiresüsteem ning ka 21 kilomeetrit viivitusaeda.

Siseminister Lauri Läänemetsa sõnul areneb idapiiri ehitus jõudsalt ja isegi planeeritust kiiremini.

„Tänases julgeolekuolukorras võitleme siseturvalisuse valdkonnas igapäevaselt nii-öelda nähtamatu vaenlasega,“ sõnas Läänemets avamistseremoonial. Tema sõnul on veelgi turvalisem ja paremini kaitstud riigipiir üks põhielemente tagamaks sisejulgeolekut ning inimeste üleüldist turvatunnet.

„Nii tehnoloogiliselt kui sisuliselt peab meie piiritaristu toimima orgaanilise tervikuna, alustades kordonihoonetest ning lõpetades kaasaegse seiretehnika ja viivitusaiaga,“ märkis Läänemets.

Piirivalvurid saavad töötada ja end välja puhata kaasaegsetes ruumides

Läänemets tõi välja, et mistahes taristu ja tehnika võimekuse määrab eelkõige selle kasutaja. Ehk on vaja ka professionaalseid ning kõrgelt motiveeritud piirivalvureid, kellel on tasemel väljaõpe ja varustus.

„See tehnika ja taristu on meile suureks abiks, kuid kõige olulisem lüli piiri valvamisel on ikkagi inimene. Seetõttu on tähtis, et saame nüüd Narvas tööd teha ja ka sellest välja puhata kaasajastatud ruumides,“ ütles ka PPA peadirektor Egert Belitšev.