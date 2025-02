Nord Streami gaasitorude kohta aru andma pidanud Gerhard Schröder põles läbi

Uurimiskomisjonile saadetud teates, mis nüüd avalikustati, ütles Schröderi raviarst, et tal on „tüüpiline läbipõlemissündroom koos sügava kurnatuse ja tõsise energiapuuduse tunnustega“. 80-aastane Schröder kannatab ka „keskendumis- ja mäluprobleemide ning unehäirete“ all.