USA valitsuses käib Ukraina teemal sisesõda. Relvaabi pandi vaikselt pausile ja taastati jälle

Mitmes USA valitsusagentuuris valitseb pärast president Donald Trumpi ametissesaamist rahulolematus ja paanika. Põhjuseks on miljardär Elon Muski alluvad, kes võtavad Muski juhitud „tõhustamisgrupi“ DOGE nimel üle andmebaase, saadavad inimesi sundpuhkusele ja vallandavad tippametnikke, kes julgevad vastu hakata. Muu hulgas on osa föderaalametnike personaliameti (OPM) tippjuhte kaotanud juurdepääsu ametnike andmebaasidele, mida kontrollivad nüüd Muski firmade töötajad. Samuti on üle võetud rahandusministeeriumi makseid puudutav andmebaas, mis sisaldab kõigi sotsiaaltoetuste saajate isikuandmeid. Juurdepääs anti nähtavasti seadusliku aluseta ning selle vastu protestinud vastutav tippametnik David Lebryk sunniti reedel ametist lahkuma.