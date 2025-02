Vaimse tervise probleemide tõttu töövõimetoetuse saajate oskaal kasvab. Depressiooni ja ATH-ga naine: ma ei saa oma tööd normaalselt tehtud

Kõigi vähenenud töövõimega inimeste seas on nende osakaal, kes saavad töötukassast töövõimetustoetust just psüühika- ja käitumishäirete tõttu, viimase paari aasta jooksul tasapisi suurenenud. Hinnangut saada on aga tihti vaevaline, sest tasuta psühhiaatriaegu napib.