Prokuratuur esitas süüdistuse Ukrainast omastatud 35 miljoni euro rahapesus

Kohtueelses menetluses kogutud tõendid osutavad, et rahapesuga suunati legaalsesse ringlusse üle 35 miljoni euro, mis pärines Ukrainas toime pandud kuriteost.

Süüdistuse kohaselt osutasid süüdistatavad Ukraina kodanikule Maksõm Volodõmor Stepanovile rahapesuteenust, et tal oleks võimalik varjata kuriteo toimepanemisest pärinenud kriminaaltulu ja suunata see legaalsesse majanduskäibesse. Stepanov oli Ukraina riikliku äriühingu Polügraafiakombinaat Ukraina direktor, kes pani Ukraina õiguskaitseasutuste andmetel ebaseadusliku tulu teenimiseks püsti skeemi, mis võimaldas tal 2013. aasta septembrist 2021. aasta aprillini viia Ukraina äriühingust ebaseaduslikult välja vähemat 35 131 810 eurot. See summa jõudis kohtueelses menetluses kogutud andmetel Eestis asutatud äriühingusse OÜ Feature, mida juhtis süüdistatav Dmitri Fokin.