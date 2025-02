VIDEO | Ossinovski desünkroniseerimisest: muretsemiseks põhjust pole, linn on võimalikeks ootamatusteks valmis

Ossinovski märkis, et desünkroniseerimiseks ollakse valmis linna- ja riigitasandil. „Kõik meie süsteemid on kontrollitud ja valmisolekus. Ja see ei tähenda mitte ainult seda, et oleme valmis siis, kui läheb hästi, vaid oleme ka valmis võimalikeks ootamatusteks. Muretsemiseks põhjust pole ja juhul kui ilmnevad ootamatused, siis on linn selleks valmis ja osutab kõiki vajalikke teenuseid selleks, et elu saaks tõrgeteta jätkuda,“ rääkis ta.

Tallinna munitsipaalpolitsei ameti juhataja Elari Kasemets selgitas lähemalt, kuidas linn desünkroniseerimiseks valmistus. Ta märkis, et kuigi eeldatakse, et kõik läheb plaanipäraselt ning inimesed ei märka desünkroniseerimist, siis on Tallinn aastate jooksul erinevateks kriisideks pikalt valmistunud.

Kasemets märkis, et kuigi kriisivalmidus on tagatud 24/7, siis on linn teinud täiendavaid tegevusi just desünkroniseerimise tõttu. „See tähendab, et oleme üle kontrollinud kõik oma kriitiliste objektide elektrivarustuse ja veendunud, et mobiilsed generaatorid või statsionaarsed generaatorid toimivad, neil on kütusevarud olemas, et nad vajadusel käivituks. Nii ametid, linnaosad kui ka elutähtsate teenuste osutajad on saanud meilt täiendavaid juhiseid, üle vaadanud ja täiendanud oma kriisivalmiduse olekut,“ rääkis ta.

„Tallinna on kriisivaru olemas. See tähendab, et meil on hetkel võimalus üle 2000 inimesele anda kolm korda päevas süüa. Meil on võimalus need 2000 inimest igal hetkel majutada - meil on olemas neile voodid, tekid ja padjad, et nad saaksid magada. Lisaks kuuluvad kriisivaru hulka erinevad mobiilsed generaatorid, mida saame vastavalt vajadusele viia nendele objektidele, kus pole autonoomset elektritoidet, küll aga on tagatud selle mobiilse generaatori ühendamise võimekus,“ kirjeldas Kasemets.