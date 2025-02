El Salvadori president lubas vastu võtta mis tahes kodakondsusega USA-st välja saadetuid

Rubio kuulutas pärast mitmetunnist kohtumist pealinna San Salvadori lähedal, et president Bukele nõustus „kõige pretsedendituma, erakordsema rändekokkuleppega maailmas“, vahendab Associated Press.

„Me võime nad sinna saata ja ta paneb nad oma vanglatesse,“ ütles Rubio USA-s kinni hoitavate migrantide kohta, kodakondsusele vaatamata. „Ja ta on pakkunud ka sama tegemist ohtlike kurjategijatega, kes on praegu vahi all ja kannavad oma karistusi Ühendriikides, isegi kui nad on USA kodanikud või seaduslikud elanikud.“