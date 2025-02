Trump ja Musk asusid abiagentuuri USAID likvideerima. Demokraadid lubasid kohtuvõitlust

Mõned demokraadid püüdsid eile USAID-i peakorterisse siseneda. Korrakaitsjad ei lasknud neid aga isegi fuajeesse ja välisminister Marco Rubio teatas, et on nüüd USAID-i juhi kohusetäitja, kuigi see on olnud 60 aastat iseseisev asutus, vahendab Associated Press.