Trump teatas, et tahab Ukrainalt toetuse eest haruldasi muldmetalle

Trump kurtis Valge Maja Ovaalkabinetis, et USA on saatnud Ukrainasse rohkem sõjalist ja majanduslikku abi kui Euroopa partnerid, ja lisas: „Me püüame teha Ukrainaga diili, kus nad kindlustavad selle, mida me neile anname, oma haruldaste muldmetallide ja muude asjadega.“

Trump väitis, et Ukraina valitsus on talle sõna andnud, et on valmis sõlmima kokkuleppe, mis annaks USA-le ligipääsu neile moodsa kõrgtehnoloogia jaoks kriitilise tähtsusega elementidele.