Pühtitsa kloostri avalik kiri Läänemetsale: miks te sunnite Eesti nunnasid loobuma põhiseaduslikest õigustest?

Austatud Lauri Läänemets!

Pühtitsa (Kuremäe) kloostri nunnade nurka surumine – sunniga loobuda kanoonilisest sidemest emakirikuga, minna sügavasse vastuollu oma usutunnistusega ja lahti öelda oma usust – Teie eestvõttel, on Eesti Vabariigi, tema põhiseaduse ja kodanike jaoks ohtlik tegu.

Pühtitsa klooster on rajatud 1891. aastal ning on ainuke tegutsev vene-õigeusu nunnaklooster Eestis. Nõuda inimestelt, kes on käitunud 134 aastat seadusekuulekalt, et nad ütleksid lahti oma identiteedist, on midagi sarnast nagu öelda eestivenelastele, et homsest on neil keelatud öelda ja mõelda, et nad on etnilised venelased ning nad peavad end nimetama kreeklasteks (paralleel kreeka õigeusu kirikuga, kuhu nunnasid soovitakse juhatada).

Teie, Eesti Vabariigi siseministri usuvabaduse vaenulik plaan sundida nunnasid loobuma Eesti Vabariigi põhiseadusega antud põhiõigustest ja -vabadustest on täiesti ebaõiglane. Eesti Vabariigi põhiseaduse paragrahv 40 sätestab: „Igaühel on südametunnistuse-, usu- ja mõttevabadus. Kuulumine kirikutesse ja usuühingutesse on vaba. Riigikirikut ei ole. Igaühel on vabadus nii üksinda kui ka koos teistega, avalikult või eraviisiliselt täita usutalitusi, kui see ei kahjusta avalikku korda, tervist ega kõlblust.“

Esiteks: nunnadel on Eesti Vabariigis südametunnistuse-, usu- ja mõttevabadus. Teiseks: kuulumine kirikutesse ja usuühingutesse on vaba. Kolmandaks: riigikirikut ei ole (loe: kirikut, mille reegleid saab riik kehtestada; kirikut, mida riik saab suunata, mille pea on riigi poolt määratud või koguni riigipea – nagu Inglismaal).

Neljandaks: igaühel on vabadus nii üksinda kui ka koos teistega, avalikult või eraviisiliselt täita usutalitusi, kui see ei kahjusta avalikku korda, tervist ega kõlblust. Viiendaks: millise Eesti Vabariigi põhiseadusliku nõude vastu on Kuremäe nunnad eksinud? Mitte ühegi. Nunnad ei kahjusta avalikku korda, kellegi tervist ega kõlblust.