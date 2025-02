VIDEO | „Mõtle nagu luuresõdur.“ NATO videoprodutsent pani end admiral Pitka luurevõistlusel proovile

NATO luuresõduritel on alliansis üks nõudlikumaid ja ohtlikumaid töid: nad luuravad põhiväest kaugel ees, jälgides kõike alates maastiku- ja ilmaoludest kuni vaenlase vägede paigutuseni. See amet ei nõua mitte ainult füüsilist sitkust, vaid ka vaimset vastupidavust, et hoolimata väsimusest ja ebamugavustundest olla oma ülesannete kõrgusel.

Igal aastal kogunevad need sõdurid Eestisse admiral Pitka luurevõistlusele, kurnavale neljapäevasele üritusele, kus sõdurite ülesandeks on läbida jalgsi 150 kilomeetrit, mille jooksul seistakse silmitsi lugematute takistustega. Et omal nahal teada saada, mida on vaja, et olla luureväelane, külastas võistlust NATO videoprodutsent Rob Kunzig.