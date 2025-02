„Sõbrad, see on kõik, mis meie laost koos tehnikaga alles on... See ladu süüdati eile õhtul. Töötasime sündmuskohal koos tuletõrjeinspektorite ja politseiga hommikust saati. Tahtlikus tegevuses pole kahtlust,“ kirjutas restoran Faina täna ühismeedias. „Värav murti lahti ja toimus süütamine.“