„Me lootsime erisusele.“ Automaksu tõttu on küsimärgi all Saaremaal tegutseva invatranspordi tulevik

Saaremaa puuetega inimeste koda (SPIK) pöördus sotsiaalministri ja rahandusministri poole, et saada vabastust ratastoolitranspordiks kohandatud invasõiduki automaksust. Kojale kuuluva mikrobussi Citroen Jumperi automaks on aastas üle 500 euro. SPIK pakub bussiga invatranspordi teenust ning selles on kaks ratastooli ja viis tavareisija kohta. Praegu on sõidu alustustasu 10 eurot, lisandub 1,1 eurot kilomeetri kohta. Ühe tunni ooteaeg on viis eurot.

SPIK-i juhataja Veronika Allas rääkis Delfile, et automaks võib tähendada teenuse hinna tõusu. „Me lootsime erisusele, kuna see on ju puuetega inimeste huvides soetatud transpordivahend,“ märkis Allas. Samuti on Allase sõnul võimalik, et automaksu tõttu ei saa enam koda varsti transporditeenust pakkuda. „Jääb muidugi sotsiaaltransport: pääsed apteeki, arsti juurde, aga poodi minna pole lubatud – koduhooldaja on see, kes toob kätte sulle poest vajalikud asjad,“ tõi ta esile.