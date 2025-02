„See ei olnud sabotaaž.“ Rootsi prokuratuur lubas Rootsi-Läti juhtme lõhkumises kahtlustatud laeval lahkuda

Vanemprokurör Mats Ljunqvisti sõnul on süsteemne uurimine praeguseks selgelt näidanud, et tegu ei olnud sabotaažiga. „On kindlaks tehtud, et kaabli purunemisele aitas kaasa kombinatsioon ilmaoludest ning varustuse ja meresõiduoskustega seotud probleemidest,“ ütles prokurör.

Ljunqvist märkis, et seda kinnitavad nii laeval toimunud uurimine, ülekuulamised kui ka arestitud tõenditega tutvumine. „Samal ajal tegime kindlaks, et kaabli purunemise põhjustajaks oli just arestitud laev,“ märkis prokurör. Uurimine siiski jätkub, et kindlaks teha, kas peale sabotaaži võidi kaabli purunemisega seoses sooritada muid kuritegusid.