Liiga pisikesed koolid väikekoolide toetust ei saa. Koolijuht: väikekoolid pole justkui mitte midagi

„Väikekoolid pole justkui mitte midagi. Meil pole lisaks väikekoolide toetusele ka HEV-rahasid ehk erivajadustega laste õpetamise tasusid ega ringijuhendaja tasusid. Samal ajal, kui klassis on erinevaid tuge vajavaid lapsi,“ sõnas Kihelkonna kooli direktor Maarika Naagel , kelle sõnul oleks toetusest olnud siinkohal palju abi. „Aga jah, kui ei tea, et oled ilma jäänud, siis ei oska ju tahtagi! Ega siis töö saa sellepärast tegemata jääda,“ sõnas koolijuht.

Naagel oleks toetusraha suunanud õpetajate koolitamiseks. „Mul on vaja oma õpetajaid motiveerida ja toetada, et nad jaksaksid teha tööd koolis, millele riik otsustas raha mitte anda ja kus vaat et igas klassis on erivajadusega lapsi. Meie õpetajad on õppinud töötama tavalastega ja nad teevad seda hästi. Aga tänastes, kaasava hariduse tingimustes, vajavad õpetajad uusi oskusi,“ sõnas Naagel.