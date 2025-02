Tartu 2024 pälvis maineka Aasta Turismiedendaja tiitli

Turismiauhindade nominendid selgusid Eesti Turismi- ja Reisifirmade Liidu (ETFL) liikmete ühise hääletuse tulemusena. Liikmete sõnul on kõik nominendid oma ala säravaimad tähed ja teretulnud täienduseks Eesti turismimaastikul. Aasta turismiedendaja tiitlile kandideeris kolm nominenti: Soomaa Turism MTÜ, MTÜ Viscosa Kultuuritehas ja Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 korraldusmeeskond.

Tartu 2024 turundusjuhi Kaisa Hanssoni sõnul on Aasta Turismiedendaja tiitel suur tunnustus kogu Tartu 2024 meeskonnale ning partneritele, kes on aidanud muuta Euroopa kultuuripealinna-aasta unustamatuks nii kohalikele kui ka rahvusvahelistele külalistele.

„Aasta jooksul toimus enam kui 1600 sündmust, mis tõid piirkonda enneolematul hulgal külastajaid. Vaatamata majanduslikule ebakindlusele ja muutlikule reisiturule suutsime tõestada, et kultuuriturismil on Eestis suur potentsiaal,“ rääkis Hansson. „Teiste Euroopa kultuuripealinnade näitel kestab turistide suurema huvi laine peale tiitliaastat veel vähemalt poolteist aastat.“

ETFL on turismiga tegelevate tööandjate ühendus, mis liidab 76 liiget. Põhiliikmeteks on Eesti reisibürood, reisikorraldajad, transpordiettevõtted, turismiorganisatsioonid, haridusasutused, hotellid, kindlustusfirmad, turismivaldkonna tugiteenuste pakkujad, riigi- ja munitsipaalasutused ning välismaised turismiorganisatsioonid. ETFL on üle-euroopalise turismifirmade liitude katusorganisatsiooni ECTAA liige.