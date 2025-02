Kaitseministeeriumi kantsler Kaimo Kuusk struktuurireformist: kaitsetööstusettevõtted küsivad, kelle poole pöörduda

Ministeeriumi kantsler Kaimo Kuusk rääkis, et uue kaitsetööstuse ja innovatsiooni asekantsleri koht oli vaja luua, kuna kaitsetööstusettevõtted on tema käest küsinud, kes on see inimene, kelle poole ettevõtted saavad eri ettepanekutega pöörduda. „Alates toetustest, et mingit uut asja arendama hakata, kuni katsetuste või proovipakkumisteni välja,“ märkis ta.