DELFI BRÜSSELIS | Soome peaminister Petteri Orpo: usun, et Ukraina sõja rahukõnelused algavad kevadel

Brüsselis algas Euroopa Ülemkogu erakorraline kohtumine, mille fookuses on Euroopa kaitse ja Ukraina toetamine. Soome peaminister Petteri Orpo ütles pühapäeval Tallinnas viibides Delfile, et kohtumise ajaks ja selle järel otsustamise puhuks tuleb seada kõrged eesmärgid.

„Teame, kui keeruline on seis lahinguväljal. Ma usun, et rahukõnelused algavad kevadel. Nüüd on aeg tugevdada Euroopa toetust Ukrainale ja Ukraina positsiooni läbirääkimistelaua taga,“ rääkis Orpo.