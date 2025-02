EL-i juhid lubasid Trumpi „ebavajalikele ja tobedatele“ tariifidele vajaduse korral vastata

Enne mitteametlikku kohtumist Brüsselis kutsusid Euroopa liidrid korduvalt üles rahulikuks jääma ning rõhutasid Euroopa Liidu ja USA vahelise koostöö väärtust, aga andsid mõista, et ei jäta tariifidele ka vastamata, vahendab Guardian.

Euroopa Liidu välispoliitika kõrge esindaja Kaja Kallas ütles, et Euroopa Liit kuulab tähelepanelikult Trumpi kommentaare ja valmistub omalt poolt vastama, kui seda peaks vaja olema.

Kallas rõhutas aga, et kaubandussõdades ei ole võitjaid, ja tõi esile, et sellest stsenaariumist saaks ainsana kasu Hiina.

Prantsusmaa president Emmanuel Macron ütles, et kui Euroopat kaubanduse valdkonnas rünnatakse, peab ta enese eest seisma ja reageerima.

Poola peaminister Donald Tusk teatas, et Euroopa Liit peaks tegema kõik, mida suudab, et vältida täiesti ebavajalikke ja tobedaid tariifisõdu, ning lisas, et oleks julm paradoks, kui Euroopa Liit oleks sunnitud pikaajalise liitlasega kaubandussõda pidama.