UUDIS TUNDLIKULE NAHALE | Cetaphil pakub hooldust, mida väärid

Põhjalikult läbi uuritud

Cetaphili tooteid on põhjalikult testitud enam kui poolesajas riigis, mistõttu on see tootesari tundliku naha korral dermatoloogide ja apteekrite esmavalik. Üle 70 aasta kogemust on Cetaphilist vorminud brändi, mis seab esikohale naha tervise.