Elon Musk teatas, et Trump on nõus „radikaalsete hullude juhitud“ humanitaarabiorganisatsiooni USAID sulgemisega

„Mis puutub USAID-i personali, siis võtsime me selle koos (presidendiga) detailides läbi ja ta oli nõus, et me peame selle kinni panema,“ teatas Musk täna X Spacese vestluses, vahendab CNN.

Muski sõnul kontrollis ta Trumpi käest mitu korda üle ja Trump kinnitas, et tahab USAID-i kinni panna.

USAID on seni jaganud igal aastal miljardeid dollareid humanitaarabi.

„Seda on juhtinud kamp radikaalseid hulle ja me ajame nad välja ja siis teeme otsuse,“ teatas Trump kohaliku aja järgi eile õhtul USAID-i kohta ajakirjanikele.

Laupäeval saadeti kaks USAID-i tippjulgeolekuametnikku administratiivpuhkusele, sest nad ei andnud valitsuse tõhususe ministeeriumile (DOGE) ligipääsu asutuse süsteemidele, kuigi DOGE personal ähvardas kutsuda korrakaitsjad, teatas mitu allikat CNN-ile.

Umbes 60 USAID-i juhtivat töötajat saadeti eelmisel nädalal puhkusele süüdistatuna katses hiilida mööda Trumpi täitevkorraldusest USAID-i varade külmutamiseks 90 päevaks. Veel üks kõrge ametnik saadeti puhkusele katse eest seda sammu tühistada, sest ei leidnud mingeid tõendid, et midagi oleks valesti tehtud.

Musk nimetas oma vestluses X Spaceses, mida juhtis koos vabariiklasest senaatori Joni Ernsti ja presidendiks kandideerinud Vivek Ramaswamyga, kes nimetati alguses koos Muskiga DOGE kaasjuhiks, aga loobus, USAID-i „uskumatult poliitiliselt kallutatuks“ ning ütles, et see on toetanud „radikaalselt vasakpoolseid asju kogu maailmas, sealhulgas asju, mis on Ameerika-vastased“.

Muski sõnul ei saa USAID-i parandada. Muski sõnul ei ole tegemist õunaga, milles on uss, vaid on terve pall usse.

Eile teatas Musk X-is, et USAID on kuritegelik organisatsioon ja sellel on aeg surra.

„Kas te teadsite, et USAID rahastas TEIE maksudollareid kasutades biorelvade, sealhulgas miljoneid inimesi tapnud COVID-19 uurimist?“ kirjutas Musk veel.

