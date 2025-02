Kaitseministeerium saab kaitsetööstuse asekantsleri

„Omamaine kaitsetööstus peab muutuma Eesti sõjalise kaitse loomulikuks osaks. Üha olulisemaks muutuvale kaitsetööstusele paneb riik juba õla alla näiteks arendatava kaitsetööstuspargi, bürokraatia vähendamise või arendustoetustega. Et saaksime kodumaisele kaitsetööstusele hoogu juurde anda ja seda veelgi tulemuslikumalt edendada, luuakse eraldi kaitsetööstuse ja innovatsiooni asekantsleri ametikoht,“ ütles kaitseministeeriumi kantsler Kaimo Kuusk .

„Kaitseministeeriumi juhtkonna suurus jääb siiski samaks – neli asekantslerit nagu seni –, sest ühtlasi ühendame kaitseplaneerimise ja kaitsevalmiduse asekantsleri ametikohad kaitsevõime asekantsleriks. Selle asekantsleri peaülesanne on kaitse planeerimine ja võitluseks valmisolek,“ lisas Kuusk.

„Kuna investeeringud meie kaitsesse on aasta-aastalt kasvanud ning julgeolekuvajadustest tulenevalt sihime kaitsekulude tõstmist veelgi, on oluline jälgida meie käsutusse antud vahendite maksimaalselt efektiivset kasutust. Meie kohus on tagada kaitsekulutuste eesmärgipärane ja õiguspärane kasutamine. Tugevdame auditi funktsiooni ja loome kantsleri alluvusse eraldi julgeoleku ja sisekontrolli osakonna“, kinnitas Kuusk.