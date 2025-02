VIDEO | USA asepresident Vance põhjendas soovi Gröönimaa ära võtta: Taani on kehv liitlane

Vastuseks küsimusele, kas ta tõesti usub, et USA-l õnnestub Trumpi väljendatud soovi kohaselt Gröönimaa ära osta, ütles Vance, et peab seda võimalikuks. Ta lisas, et Gröönimaa on USA julgeoleku jaoks väga oluline, kuna Arktika mereteedel liiguvad Venemaa ja Hiina laevad.