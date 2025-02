FOTOD | Tartus Emajõe kaldal põles puidust varjualune. Tulekahju võis alguse saada suitsetamisest

„Tartu päästjad said 3. veebruari öösel kell 1.15 väljakutse Emajõe äärde, kus põles arhitektuuriehitis. Kella 1.32ks sai põleng kustutatud,“ sõnas päästeameti pressiesindaja hommikul Delfile.

Eesti kunstiakadeemia lehel on märgitud, et juulis 2022 avasid EKA arhitektuuriteaduskonna tudengid puidust varjualuste kogumiku „KINO“, mis meenutavat ehitise asemel pigem masinat. Ehitamiseks on kasutatud peamiselt puitu. Kogum koosneb kolmest eri tükist, põles neist üks.