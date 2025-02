ÜRO: Kongo Demokraatlikus Vabariigis suri lahingute tõttu viie päeva jooksul 700 inimest

Dujarric teatas reedel toetudes Maailma Terviseorganisatsiooni ja tema partnerite hinnangule, et ajavahemikus 26.-30. jaanuar sai Kongo DV-s puhkenud lahingutegevuse tõttu surma 700 ja viga üle 2800 inimese. Ta märkis, et need arvud peaksid veel suurenema.

Meedias on teatatud abiorganisatsioonide kontorite ja ladude laialdasest rüüstamisest. Dujarric lisas, et humanitaarabi organisatsioonid jätkavad Gomas kriisi mõju hindamist.

Esmaspäeval langes Kongo suurlinn Goma M23 mässuliste kontrolli alla, teatasid mässulised CNN-ile. Kongo valitsus ei kinnitanud mässuliste kontrolli Goma üle, kuid tunnistasid, et linn on ümber piiratud.

ÜRO rahuoperatsioonide peasekretäri asetäitja Jean-Pierre Lacroix ütles reedel, et olukord Gomas on jätkuvalt pingeline. Ta märkis, et aeg-ajalt tulistatakse, kuid üldine rahu on järk-järgult taastumas.

Samuti hoiatas ta, et mässulised on umbes 60 kilomeetri kaugusel teisest suurest linnast Bakavust. Tema sõnul näib, et nad liiguvad üsna kiiresti.

Eksperdid on korduvalt hoiatanud, et konfliktist tingitud kaos jätab Goma tsiviilelanikud põhiliste vajaduste puuduse ja haiguste leviku ohu alla.

ÜRO Humanitaarasjade Koordinatsioonibüroo (OCHA) leidis reedel, et Gomas puudub juurdepääs puhtale joogiveele, mis sunnib inimesi kasutama järvest pärit töötlemata vett. „Ilma kiireloomuliste meetmeteta hoiatab OCHA, et veest põhjustatud haiguspuhangute oht kasvab jätkuvalt,“ ütles Dujarric.

Kuidas see lugu Sind end tundma pani? Rõõmsana Üllatunult Targemalt Ükskõikselt Kurvana Vihasena Saada