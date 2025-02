Ceraluminum: sülearvuti materjalide uus standard

Jõudlus ja enamat

GfK Consumer Life’i uuringu kohaselt peab 30–40% ostjatest oma valiku tegemisel esmatähtsaks esteetilist disaini ja vormitegurit, muu hulgas paksust ning materjali kvaliteeti. ASUSe Ceraluminumi tehnoloogia kehastab seda nihet, tutvustades alumiiniumi ja keraamika segu, mis on loodud vastupidavuse, elegantsuse ja praktilisuse tagamiseks.

Sülearvuti disaini innovatsioon

ASUS Zenbook A14 näitab seda uuendust sülearvuti raami disainis. Ceraluminum, mis ei ole täiesti uus materjal, on uudne tootmisprotsess, mis hõlmab traditsioonilist alumiiniumi, mis on ühendatud keraamiliste elementidega. See protsess pakub kerget, kuid vastupidavat lahendust, mis resoneerib kasutajatega, kes hindavad metallist sülearvuteid nende esmaklassilise välimuse tõttu, eriti plastist toodetega võrreldes. Erinevalt haruldasest ja sageli ülehinnatud süsinikraamist pakub Ceraluminum kulutõhusat alternatiivi kvaliteedis järeleandmisi tegemata.

Peale selle tagab keraamiline infusioon parema soojuse hajutamise, mis on üliõhukeste sülearvutite jõudluse säilitamisel oluline omadus. See täiustus tagab, et ASUSe sülearvutid, nagu Zenbook A14, jäävad jahedaks ja vaikseks isegi suure töökoormuse korral.

Lõpp sõrmejälgedele

Tipptasemel sülearvutid pakuvad sageli poleeritud, läikivaid metallviimistlusi, kuid need kipuvad koguma sõrmejälgi, rikkudes nende klanitud välimuse. Ceraluminumiga tegeleb ASUS selle probleemiga. Materjal on loomulikul viisil määrdumiskindel, säilitades oma puutumatu viimistluse ka pärast ulatuslikku kasutamist. Seda sai esmakordselt näha 2024 Zenbook S 14 ja 16 juures, kus Ceraluminum kanti kaanele. 2025. aastal laiendas Zenbook A14 selle materjali kasutamist, et katta kogu raam, muu hulgas peopesa tugi ja alus.

Tuntav erinevus