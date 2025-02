ASUS Zenbook Duo: 2025. aasta kahe ekraaniga uuenduslik läbimurre

Tipptasemel toode maailmaturule

Zenbook Duo 2025 on jätkuvalt esmaklassiline toode, mille suurepärane kvaliteet on saadaval kogu maailmas. Erinevalt mõnedest konkurentidest, kes pakuvad oma tooteid mitmel turul, on ASUS pühendunud sellele, et tagada Zenbook Duo kättesaadavus kõigis EMEA riikides suuremates mahtudes kui 2024. aastal. See pühendumus juurdepääsetavusele ja kättesaadavusele rõhutab ASUSe pühendumust oma ülemaailmse kliendibaasi vajaduste rahuldamisele.