Netanyahu suundus USAsse, et kohtuda Trumpiga ja pidada läbirääkimisi Gaza relvarahuleppe üle

Eelmisel kuul sõlmisid Iisrael ja Hamas relvarahulepingu, tänu millele saavutati paus 15 kuud kestnud sõjas. Kokkulepe hõlmab kolme etappi, hetkel on esimese etapi raames Hamas vabastanud mitmeid 2023. aasta 7. oktoobril Iisraelist röövitud pantvange. Iisrael on vastutasuks vabastanud Palestiina vange Iisraeli vanglatest.

„Otsused, mida me sõjas tegime, on juba muutnud Lähis-Ida nägu. Meie otsused ja meie sõdurite julgus on kaardid ümber joonistanud,“ lisas Netanyahu. „Kuid ma usun, et tehes tihedat koostööd president Trumpiga, saame seda veelgi enam ja paremaks ümber joonistada.“